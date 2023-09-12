Погода в Ижевске на 12 сентября: до + 21 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске дождей не обещают
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +19…+21 °С. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Осадков не обещают.
Температура воздуха ночью +9….+14 °С осадков не ожидается.
Желаем вам хорошего дня!
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