Погода в Ижевске на 12 сентября: до + 21 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске дождей не обещают Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +19…+21 °С. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +9….+14 °С осадков не ожидается.

Желаем вам хорошего дня!

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