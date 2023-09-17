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НовостиОбщество17 сентября 2023 12:15

Следователи проверят информацию о сносе двух исторических домов в Ижевске

Дома № 121 и № 125 на улице Красная в столице Удмуртии планируют снести
Ирина Шутова
Дом торговца Харина по ул. Красная, 121. Фото: Игорь Кобзев

Дом торговца Харина по ул. Красная, 121. Фото: Игорь Кобзев

В интернете появилась информация о том, что два исторических дома в Ижевске планируют отдать под снос. Это дом № 125 по улице Красной, владельцем которого был мастер оружейного завода Прозоров. И дом № 121, который принадлежал торговцу Харину. Сейчас эта история находится на контроле у Главы СК России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

«Эти здания являются единственными, на кирпичной кладке которых отображены исторические инициалы их владельцев, - рассказали в пресс-службе ведомства.

О ходе проверки и ее результатах будет доложено в Следственный Комитет России.

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