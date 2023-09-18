Подземный переход у УдГУ в Ижевске начали консервировать к зиме

Сейчас бетонными плитами закрыты оба прохода подземного перехода Фото: Анастасия Захарова

Многострадальный подземный переход в УдГУ начали консервировать к зиме. Об этом сообщают очевидцы.

Судя по фото, рабочие закрывают бетонными плитами и второй отдел подземки. Напомним, ремонт подземного перехода должен был завершиться еще 1 сентября 2022 года. Глава Удмуртии возложил ответственность за благоустройство на тогда еще мэра Ижевска Олега Бекмеметьева. Однако, осенью сроки сдачи объекта перенесли на 2023 год, а вину свалили на подрядчика, контракт с которым был расторгнут.

В 2023 году власти нашли новую подрядную организацию для ремонта подземки. Но и в этот раз работы не пошли в гору. Все не задалось уже с самого начала, – подрядчик обещал приступить к работам 1 апреля, но вышел на объект только 10 мая. В результате рабочие вновь не справились с обязанностями, и ремонт в очередной раз перенесли. Ранее мэрия Ижевска поделилась с «Комсомолкой» претензиями к подрядчику, в их числе были пьянство, требования повысить стоимость контракта и отсутствие отчетов.

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