Владимир Путин побывал на предприятии «Аэроскан» в Ижевске

Президент посетил Ижевск 19 сентября. Фото: @kremlin_news

Владимир Путин 19 сентября, в День оружейника, еще до заседания военно-промышленной комиссии посетил предприятие «Аэроскан» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент побывал в учебном центре и осмотрел производственные линии, где изготавливаются планеры, беспилотные летательные аппараты и новейшие образцы спецоборудования. Экскурсию для главы государства провел главный конструктор ООО «Аэроскан» Александр Захаров.

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