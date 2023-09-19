Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 сентября 2023 17:50

Владимир Путин побывал на предприятии «Аэроскан» в Ижевске

Президент России осмотрел новейшее оборудование и учебный центр завода
Источник:kp.ru
Президент посетил Ижевск 19 сентября. Фото: @kremlin_news

Президент посетил Ижевск 19 сентября. Фото: @kremlin_news

Владимир Путин 19 сентября, в День оружейника, еще до заседания военно-промышленной комиссии посетил предприятие «Аэроскан» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент побывал в учебном центре и осмотрел производственные линии, где изготавливаются планеры, беспилотные летательные аппараты и новейшие образцы спецоборудования. Экскурсию для главы государства провел главный конструктор ООО «Аэроскан» Александр Захаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин проведет в Ижевске заседание военно-промышленной комиссии

Нужно активнее развивать производственные мощности: Владимир Путин проводит заседание комиссии в Ижевске