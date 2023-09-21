Константин Сунцов: То, что происходит сейчас – не столько сложности, сколько новые возможности для наших экспортеров

Удмуртия поддерживает экспортные отношения с 74 странами. Фото: https://t.me/shpargalkaKom

В период с января по июнь 2023 года число экспортеров Удмуртии выросло на 80%. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные и.о. заместителя председателя правительства – постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константина Сунцова.

По словам постпреда, Удмуртия поддерживает экспортные отношения с 74 странами. За первое полугодие объем несырьевого неэнергетического экспорта МСП вырос на 3,3%.

Сунцов также напомнил, что в 2019 году республика запустила специальную программу «Made in Udmurtia», которая направлена на вовлечение компаний в экспортную деятельность. За это время было проведено 11 потоков с контрактами на общую сумму 26,1 млн долларов США.

Экспортеры региона также активно участвуют в выставках и бизнес-миссиях по всему миру. К примеру в этом году бизнесмены побывали в Узбекистане, Турции, Иране и др. До конца года компании проведут еще две бизнес-миссии в Беларуси и Индонезии.

«Поэтому все то, что происходит сейчас – не столько сложности, сколько новые возможности для наших экспортеров. Экономика Еврозоны испытывает трудности: промышленность замедляется, население не растет, потребление, как следствие, тоже не увеличивается. Поэтому смысла рваться туда нет», – заявил Сунцов.

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