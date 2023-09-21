Глава Удмуртии: «Необходимо определить поликлиники и больницы, которые требуют незамедлительного ремонта»

Проведение инвентаризации поручили Эльвире Пинчук Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил определить поликлиники и больницы, которые требуют незамедлительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вы знаете, что мы еще в 2019 году начали проект «Большой ремонт» и капитально отремонтировали много крупных больниц. Какие бы финансовые вопросы перед нами не стояли, мы должны ежегодно стараться объекты здравоохранения включать в инвестиционную программу и решать эти вопросы. Поэтому, Эльвира Зиннуровна, прошу Вас еще раз провести тщательную инвентаризацию, и выделить объекты, которые требуют незамедлительного ремонта», – сказал глава.

Бречалов также поднял вопрос оказания медицинской помощи участника СВО. Он напомнил, что поддержка военнослужащим и их семьям должна оказываться в первоочередном порядке и, при этом своевременно и качественно.

Кроме того, глава региона поблагодарил за работу Наталью Якимову, которая с февраля 2022 года занимала пост и.о. министра здравоохранения Удмуртии. Ранее стало известно о том, что она покидает эту должность, а ее место занимает первый заместитель министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. Бречалов также вручил Якимовой Почетную грамоту Удмуртской Республики.

Напомним, 19 сентября Владимир Путин провел с главой Удмуртии встречу, на которой поднял вопрос проблем в сфере регионального здравоохранения. Президент обратил особое внимание на необходимость строительства и ремонта новых медицинских учреждений особенно в селах.

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