Законно ли это: в пунктах проката Ижевска просят оставлять в залог паспорт

Передача паспорта. Фото: Архив КП

В Ижевске, впрочем, как и в других городах страны, при аренде спортивного инвентаря, велосипеда, автомобиля или другой ценной вещи в пунктах проката часто требуется оставить залог. Это может быть денежная сумма, ценная вещь (например, телефон) или документ, удостоверяющий личность.

Кстати, именно паспорт или права чаще всего просят в залог в пунктах проката Ижевска. Вот только законно ли это? И чем это нам может грозить? Эти вопросы «КП–Ижевск» задал представителю Удмуртской республиканской коллегии адвокатов Наталье Машинниковой.

Чем грозит?

Паспорт небезопасно оставлять в залог хотя бы потому, что его могут использовать в недобросовестных интересах, предупреждает эксперт. Самым очевидным может быть оформление кредита или аренда автомобиля с его последующим повреждением или даже утратой. Впоследствии «отбиться» от требований кредиторов и доказать, что такие сделки были заключены без ведома владельца паспорта, будет непросто.

Как рассказал юрист, принимая паспорт в залог, предприниматель нарушает закон. Согласно части 2 статьи 19.17 КоАП РФ ему грозит предупреждение либо штраф в размере 100 руб. Наказание, как мы видим, вряд ли может кого-то испугать.

Пункт велопроката Фото: Архив КП

«Нам с вами не по пути»

Практически все пункты проката в Ижевске в залог требуют паспорт. В одном из них на вопрос о законности таких условий аренды ответили: «Если вас эти условия не устраивают, значит, нам с вами не по пути».

– И люди оставляют? Никто не жалуется?

– Нет, а в чем проблема-то? Взял, пришел, дал мне паспорт, я оформил договор, дал тебе велосипед, ты покатался, приехал, я посчитал время, отдал тебе паспорт – все хорошо, никаких проблем.

Предложили вместо паспорта принять от нас деньги – попросили 25 тысяч. Нет такой суммы? Тогда – извините.

В еще одном прокате у нас попросили водительское удостоверение, загранпаспорт либо СНИЛС при сверке с паспортом. На наш вопрос, возьмут ли паспорт, ответили: «Можем и паспорт взять, если вы хотите оставить».

В третьем прокате нам сообщили, что специально паспорт в залог не просят, но если им предлагают, то почему бы не взять. Но лучше – права.

«Вы можете оставить все, что хотите, добровольно. Мы стараемся просто паспорта не брать, потому что это очень важный документ. У нас нет цели взять у человека самый ценный документ, который у него есть. Наша цель – это страховка, что вы точно вернете велосипед и в исправном состоянии», – рассказали в прокате.

В последнем пункте проката нам сообщили, что вообще не берут паспорт в залог. Даже если очень просят.

«Вы оставляете любой документ, кроме паспорта. Можно автомобильные права, СНИЛС либо медицинский полис», – заверили нас.

Есть ли альтернатива?

Важно помнить, что оставление паспорта или водительского удостоверения в залог представляет риск для вашей безопасности, даже если вам пообещали их полную сохранность. Прежде чем соглашаться на подобные условия аренды, рассмотрите другие варианты, чтобы защитить личные данные и уберечь себя от ненужных проблем.

Залогом могут служить денежные средства или любые ценные вещи (все тот же сотовый телефон, к примеру). Минимальная сумма денежного залога, которую нам обозначили в пунктах проката Ижевска, составила 10 тысяч рублей.

Кроме этого, в некоторых точках проката велосипедов нам предложили оформить договор аренды и приложить к нему ксерокопию паспорта. Отличный и самый выгодный со всех сторон вариант, не правда ли?

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