10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

Аллею спортивной славы открыли в Ижевске 21 сентября Фото: Мария Бакланова

21 сентября в Ижевске открыли аллею спортивной славы. Об этом ВКонтакте сообщил мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Открытие аллеи посетила великая советская лыжница Галина Кулакова Фото: Мария Бакланова

Пловец Большаков Сергей и его стенд Фото: Мария Бакланова

22 стенда с именами и достижениями великих спортсменов, уроженцев Удмуртии установили вдоль Сети парка.

Стенд международного гроссмейстера Алексея Чижова Фото: Мария Бакланова

Открытие аллеи приурочено к 100-летию отрасли физической культуры и спорта в России и Удмуртии. С инициативой выступили спортивная общественность и ветераны спорта.

На мероприятии выступали девушки-черлидеры Фото: Мария Бакланова

На аллее установили 22 стенда Фото: Мария Бакланова

«Как сказала Галина Кулакова: «Самое главное в жизни – победить самого себя». И результаты наших чемпионов это доказывают: сколько им пришлось преодолеть, чтобы достичь таких высоких побед. Пример для каждого, особенно – для наших юных спортсменов», – отметил градоначальник.

На мероприятии выступили юные спортсмены Фото: Мария Бакланова

Стенд фигуристки Алины Загитовой Фото: Мария Бакланова

На аллее славы представлены имена таких спортсменов, как Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Иван Черезов, Олег Вылегжанин, Алина Загитова, Ульяна Нигматуллина и многие другие.

Стенд биатлониста из Ижевска Ивана Черезова Фото: Мария Бакланова

Стенд лыжника Максима Вылегжанина Фото: Мария Бакланова

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