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НовостиСпорт21 сентября 2023 13:58

10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

22 стенда с именами великих спортсменов Удмуртии установили в Ижевске
Виола Романова
Аллею спортивной славы открыли в Ижевске 21 сентября

Аллею спортивной славы открыли в Ижевске 21 сентября

Фото: Мария Бакланова

21 сентября в Ижевске открыли аллею спортивной славы. Об этом ВКонтакте сообщил мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Открытие аллеи посетила великая советская лыжница Галина Кулакова

Открытие аллеи посетила великая советская лыжница Галина Кулакова

Фото: Мария Бакланова

Пловец Большаков Сергей и его стенд

Пловец Большаков Сергей и его стенд

Фото: Мария Бакланова

22 стенда с именами и достижениями великих спортсменов, уроженцев Удмуртии установили вдоль Сети парка.

Стенд международного гроссмейстера Алексея Чижова

Стенд международного гроссмейстера Алексея Чижова

Фото: Мария Бакланова

Открытие аллеи приурочено к 100-летию отрасли физической культуры и спорта в России и Удмуртии. С инициативой выступили спортивная общественность и ветераны спорта.

На мероприятии выступали девушки-черлидеры

На мероприятии выступали девушки-черлидеры

Фото: Мария Бакланова

На аллее установили 22 стенда

На аллее установили 22 стенда

Фото: Мария Бакланова

«Как сказала Галина Кулакова: «Самое главное в жизни – победить самого себя». И результаты наших чемпионов это доказывают: сколько им пришлось преодолеть, чтобы достичь таких высоких побед. Пример для каждого, особенно – для наших юных спортсменов», – отметил градоначальник.

На мероприятии выступили юные спортсмены

На мероприятии выступили юные спортсмены

Фото: Мария Бакланова

Стенд фигуристки Алины Загитовой

Стенд фигуристки Алины Загитовой

Фото: Мария Бакланова

На аллее славы представлены имена таких спортсменов, как Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Иван Черезов, Олег Вылегжанин, Алина Загитова, Ульяна Нигматуллина и многие другие.

Стенд биатлониста из Ижевска Ивана Черезова

Стенд биатлониста из Ижевска Ивана Черезова

Фото: Мария Бакланова

Стенд лыжника Максима Вылегжанина

Стенд лыжника Максима Вылегжанина

Фото: Мария Бакланова

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