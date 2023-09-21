10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

Аллею спортивной славы открыли в Ижевске 21 сентября
Фото: Мария Бакланова
21 сентября в Ижевске открыли аллею спортивной славы. Об этом ВКонтакте сообщил мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.
Открытие аллеи посетила великая советская лыжница Галина Кулакова
Фото: Мария Бакланова
Пловец Большаков Сергей и его стенд
Фото: Мария Бакланова
22 стенда с именами и достижениями великих спортсменов, уроженцев Удмуртии установили вдоль Сети парка.
Стенд международного гроссмейстера Алексея Чижова
Фото: Мария Бакланова
Открытие аллеи приурочено к 100-летию отрасли физической культуры и спорта в России и Удмуртии. С инициативой выступили спортивная общественность и ветераны спорта.
На мероприятии выступали девушки-черлидеры
Фото: Мария Бакланова
На аллее установили 22 стенда
Фото: Мария Бакланова
«Как сказала Галина Кулакова: «Самое главное в жизни – победить самого себя». И результаты наших чемпионов это доказывают: сколько им пришлось преодолеть, чтобы достичь таких высоких побед. Пример для каждого, особенно – для наших юных спортсменов», – отметил градоначальник.
На мероприятии выступили юные спортсмены
Фото: Мария Бакланова
Стенд фигуристки Алины Загитовой
Фото: Мария Бакланова
На аллее славы представлены имена таких спортсменов, как Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Иван Черезов, Олег Вылегжанин, Алина Загитова, Ульяна Нигматуллина и многие другие.
Стенд биатлониста из Ижевска Ивана Черезова
Фото: Мария Бакланова
Стенд лыжника Максима Вылегжанина
Фото: Мария Бакланова
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