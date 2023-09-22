36-летний владелец автосервиса в Ижевске угнал и разбил машину клиента

Поврежденная машина. Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в угоне автомобиля клиента задержали 36-летнего владельца автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2023 года потерпевший сдал свой автомобиль потерпевшему на ремонт и заплатил ему предоплату. Но мужчина не только не починил машину, но и разбил ее. В один из вечеров подозреваемый напился и решил прокатиться на авто клиента. В результате он не справился с управлением и врезался в столб на мосту в Ленинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет колонии.

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