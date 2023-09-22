Экс-полицейского осудили за покупку и хранение наркотиков в Удмуртии

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Глазовском районе по обвинению в хранении, изготовлении и покупке наркотиков осудили экс-сотрудника МВД. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Преступление мужчины удалось установить благодаря совместной работе ФСБ и СУ СК республики.

Суд признал полицейского виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые в крупном размере). Ближайшие три с половиной года бывший полицейский проведет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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