Суд поместил экс-мэра Ижевска Бекмеметьева под стражу на два месяца

Бывшего главу столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева заключили под стражу на два месяца. Фото: прокуратура Удмуртии

Суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олега Бекмеметьева и заключил его под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, бывшего мэра столицы региона обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной продаже муниципальной земли. По версии следствия, в этом ему способствовал прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, который сейчас находится под домашним арестом.

Отмечается, что сторона защиты возражала против изменения меры пресечения. В судебном заседании Олег Бекмеметьев не признал вину.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

Умер заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Владимир Напольских

36-летний владелец автосервиса в Ижевске угнал и разбил машину клиента