Суд поместил экс-мэра Ижевска Бекмеметьева под стражу на два месяца

Бывшего главу столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева заключили под стражу на два месяца. Фото: прокуратура Удмуртии
Суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олега Бекмеметьева и заключил его под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, бывшего мэра столицы региона обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной продаже муниципальной земли. По версии следствия, в этом ему способствовал прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, который сейчас находится под домашним арестом.
Отмечается, что сторона защиты возражала против изменения меры пресечения. В судебном заседании Олег Бекмеметьев не признал вину.
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