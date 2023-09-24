На дороге Ува-Сюмси в Удмуртии укладывают асфальт

Ремонт планировался только в 2024 году. Фото: Архив КП

Ремонт дорожного покрытия идет на региональной трассе Ува–Сюмси. Первый участок располагается в Увинском районе (протяженность 13,4 км), второй – в Сюмсинском районе (протяженность 9,6 км). Работа выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Укладывать асфальт на двух участках планировали лишь в 2024 году. Однако, благодаря раннему финансированию, к работам приступили уже сейчас. Завершить укладку планируется до конца года.

Помимо асфальтового покрытия в ходе работ отремонтируют съезды к прилегающим территориям и заездные карманы для общественного транспорта, а также укрепят обочины дорог.

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