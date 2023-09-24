9 кандидатов подали документы на должность главы Малопургинского района

3 октября пройдет заседание конкурсной комиссии.
Фото: Архив КП
22 сентября завершился прием заявок на должность главы Малопургинского района. Участвует в конкурсе 9 кандидатов, об этом сообщает пресс-служба администрации района.
7 из представленных кандидатов постоянно проживают в Удмуртской Республике, один человек из Республики Татарстан, и еще один из Мурманской области. Старшему из них 51 год, а самому молодому – 34.
3 октября пройдет заседание конкурсной комиссии, где каждый из кандидатов представит свою программу по улучшению района.
Отметим, что предыдущий глава Сергей Юрин ушел на повышение и 22 сентября стал министром экономики УР.
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