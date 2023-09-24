В Ижевске суд запретил деятельность автомойки у реки Иж

Суд запретил деятельность автомойки. Фото: Архив КП

Предприниматель из Ижевска организовал работу автомойки на берегу реки Иж в водоохранной зоне. Данное нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки.

Бизнесмена предупредили об этом и потребовали прекратить запрещенную деятельность. Однако руководитель не внял представлению надзорного ведомства, и автомойка продолжила свою работу в зоне охраны водных ресурсов.

Тогда прокурор подал иск, и суд удовлетворил его, признав деятельность автомобильной мойки незаконной. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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