В Ижевске суд запретил деятельность автомойки у реки Иж

Суд запретил деятельность автомойки.
Фото: Архив КП
Предприниматель из Ижевска организовал работу автомойки на берегу реки Иж в водоохранной зоне. Данное нарушение выявила районная прокуратура в ходе проверки.
Бизнесмена предупредили об этом и потребовали прекратить запрещенную деятельность. Однако руководитель не внял представлению надзорного ведомства, и автомойка продолжила свою работу в зоне охраны водных ресурсов.
Тогда прокурор подал иск, и суд удовлетворил его, признав деятельность автомобильной мойки незаконной. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
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