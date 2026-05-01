Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте посевной в республике

В Удмуртии для проведения посевной кампании задействуют более 5 тысяч тракторов и 1400 сеялок. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии приступили к весеннему севу. Об этом сообщает в своих соцсетях Глава региона Александр Бречалов. Традиционно первыми в поля выехали механизаторы южных районов республики, включая хозяйства «Россия», «Новый Путь» и «Агронива».

В 2026 году общая площадь посевов составит 884 тысячи гектаров. Аграрии будут сеять зерновые культуры, кукурузу, рапс и лен. К началу сезона хозяйства подготовили мощный технический арсенал: на поля выйдут 5 тысяч тракторов и около 1,5 тысяч грузовых машин. Глава республики подчеркнул, что проблем с семенами нет – все предприятия обеспечены материалом в полном объеме.

Сейчас по всей Удмуртии также ведутся работы по подкормке озимых и боронованию.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

