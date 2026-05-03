Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в доме на улице Берша в Ижевске

За помощью к врачам обратились семь пострадавших во время пожара ижевчан. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Ижевске прокуратура Устиновского района организовала контроль за проверкой по факту возгорания в жилом доме на улице Архитектора П.П. Берша, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел утром 1 мая в шестиэтажном здании. Из дома были эвакуированы 20 человек, среди них двое детей. За медицинской помощью обратились семь жителей.

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяется соблюдению прав пострадавших, а также своевременному оказанию медицинской помощи.

