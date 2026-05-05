Жителя Сарапула осудили за обнаженные танцы в подъезде многоэтажки

30-летний житель Сарапула привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского городского суда.

Установлено, что ранее мужчина танцевал в обнаженном виде в подъезде многоэтажного дома, ругался матом и не реагировал на требования жильцов прекратить.

В судебном заседании нарушитель признал вину. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

