Подросток на питбайке сбил пенсионерку в Игринском районе

Питбайк подростка-лихача поместили на спецстоянку. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Удмуртии произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария случилась 1 мая в деревне Сундур Игринского района, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:00 14-летний подросток ехал на питбайке по улице Сельской и не справился с управлением. В результате он наехал на 64-летнюю женщину, которая двигалась по обочине.

Пострадавшую с травмами госпитализировали. Сам водитель также получил травмы.

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка.

