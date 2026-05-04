Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД МЕДИА

39-летнюю жительницу Ижевска задержали по подозрению в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД МЕДИА.

По данным полиции, подозреваемая выступала принимающей стороной для иностранцев, своевременно не вставших на миграционный учет. Она ставила их на учет по месту пребывания с нарушением сроков подачи уведомления. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения. Для оплаты штрафов она брала с мигрантов деньги, часть из которых тратила по своему усмотрению.

Видео: МВД МЕДИА Жительница Ижевска задержана за незаконную легализацию мигрантов в России

Кроме того, оперативники выяснили, что ижевчанка прописывала нелегалов в принадлежащих ей квартирах без фактического предоставления жилья. Установлена причастность задержанной к незаконной легализации в России двух граждан Республики Узбекистан.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. На время расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности задержанной.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Грозного осудили за «воровской титул» в Удмуртии

Точки приема старых шин могут создать в Ижевске

Ремонт на улице Милиционной в Ижевске обещают завершить до 25 мая