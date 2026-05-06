Ремонт автодороги Кез – Старая Гыя – Медьма начнется в 2026 году

Работы начнутся в 2026 году и продолжатся в 2027-м

Автодорогу Кез – Старая Гыя – Медьма отремонтируют в 2026 году. Об этом ВКонтакте рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

В этом дорожном сезоне рабочие обновят самый сложный и разбитый участок трассы от Кеза до Пажмана, протяженностью 8 км. Подрядчик укрепит основание дороги методом холодной регенерации, а затем покроет щебеночно-песчаной смесью.

Кроме того, уже в мае в рамках ежегодных работ по содержанию приведут в порядок и другие участки этой дороги.

«В следующем году продолжим начатое. Дорога важная для района. Имеет стратегическое значение. По ней возят свою продукцию сельхозтоваропроизводители. Это школьный маршрут. Ну и для жителей Медьмы, Старой Гыи, Александрово, Пажмана – это единственный транспортный путь в районный центр», – отметил министр.

