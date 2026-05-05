Пропавшую в середине марта женщину нашли мертвой в лесу Ижевска

Женщину нашли во время учений. Фото: пресс-служба управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии

В лесу Ижевска нашли тело женщины 1961 года рождения, поиски которой велись уже более одного месяца. Об этом сообщили в пресс-службе управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

19 марта пенсионерка посетила Свято-Михайловский собор, и пропала по пути домой. Поисковики, добровольцы и полицейские просматривали камеры и обходили районы, которые в тот день посещала пропавшая. Всего было организовано четыре поисковых операции, в том числе с привлечением отрядов из Воткинска, Сарапула и Игры, но все они закончились безрезультатно.

Пропавшую нашли 3 мая. Добровольцы организовали учения для своих сотрудников в месте, где в последний раз видели пенсионерку. Во время тренировки группа наткнулась на ее тело.

«Информация была передана сотрудникам полиции, дальнейшие учения прошли в штатном режиме», – сообщили поисковики.

