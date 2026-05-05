Роспотребнадзор Удмуртии не выдал заключение на проект кладбища у деревни Сизево

Роспотребнадзор отказал в санитарном заключении по новому кладбищу около Сизево

Роспотребнадзор Удмуртии отказался согласовывать проектно-сметную документацию для нового погоста у деревни Сизево, против которого выступают местные жители. Об этом пишет телеграм-канал «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на администрацию Завьяловского района.

В ответе муниципалитета говорится, что в начале апреля администрация направила в Роспотребнадзор обращение об организации совещания для утверждения проекта санитарно-защитной зоны с участием «всех заинтересованных сторон».

Конфликт вокруг кладбища

Жители 17 населенных пунктов выступают против строительства кладбища и крематория севернее деревни Сизево. Соответствующая петиция собрала почти 9 тысяч онлайн-подписей и 1,7 тысячи «живых».

На проблему отреагировали власти. Глава Удмуртии Александр Бречалов в конце 2024 года заверил, что кладбище не откроют без санитарно-гигиенической экспертизы. Прошлый Глава Завьяловского района Константин Русинов заявил об отказе от строительства крематория, но назвал обустройство нового места для захоронений «объективной необходимостью» – в селе Завьялово оставалось около 50 мест.

Генплан, предусматривающий создание зоны для кладбища, утвердили еще в 2014 году. В марте 2025 года администрация заключила контракт на 8,9 млн рублей на проектно-изыскательские работы на участке площадью 19,8 га. Документацию должны были завершить до середины декабря 2025 года. В январе 2026 года подрядчику начислили неустойку в 71,2 тыс. рублей за просрочку.

Обращение к Президенту и суд

В декабре 2025 года жители записали видеообращение к Владимиру Путину. Они указали на нарушения: несоблюдение 500-метровой санитарной зоны от жилых домов, риск загрязнения подземных вод, расположение кладбища на приаэродромной территории, где запрещено размещение объектов, привлекающих птиц. По словам селян, местные власти отклонили их замечания.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после этого обращения.

В январе 2026 года жители Сизево подали иск в Верховный суд Удмуртии к правительству республики, оспаривая пункт Генплана о создании кладбища. В апреле суд направил запрос в Роспотребнадзор о соблюдении требований СанПиН. Следующее заседание назначено на 9 июня.

