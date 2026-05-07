Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии Фото: Архив КП.

7 мая в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Предупредительные сирены включили в Алнашском, Вавожском, Граховском, Игринском, Кизнерском, Каракулинском, Камбарском, Киясовском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском районах, а также в Сарапуле и Можге.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и не паниковать.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд в Удмуртии избрал меру пресечения обвиняемому в хищении 6 т асфальта дорожнику

Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»

Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая