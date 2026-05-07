Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии

Фото: Архив КП.
7 мая в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Предупредительные сирены включили в Алнашском, Вавожском, Граховском, Игринском, Кизнерском, Каракулинском, Камбарском, Киясовском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском районах, а также в Сарапуле и Можге.
Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и не паниковать.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Суд в Удмуртии избрал меру пресечения обвиняемому в хищении 6 т асфальта дорожнику
Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»
Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая