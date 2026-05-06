Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая

8 мая в Ижевске завершится отопительный сезон. Об этом ВКонтакте сообщил Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.
«Подача отопления потребителям не может быть прекращена ранее шестого дня со среднесуточной температурой +8 и выше. 6 мая наступают только третьи такие теплые сутки. Поэтому пока ни муниципалитет, ни ресурсники, ни управляющие компании не могут отключить отопление по закону», – пояснил мэр.
Постановление о прекращении подачи отопления в дома города уже подписано. Ижевчан предупреждают, что выход из отопительного сезона может занять минимум неделю.
Сразу после этого планируется начать гидравлические испытания на теплосетях.
