Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»

Максим Решетников проинспектировал стройплощадку будущей ОЭЗ под Ижевском. Фото: udmurt.ru

В Удмуртию с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Маршрут министра начался с территории, где вскоре появится особая экономическая зона «Ижевск». Площадку с преференциальным режимом обустроят в Завьяловском районе, вблизи деревни Большая Венья. Функции застройщика инфраструктуры и последующего управления ОЭЗ возложены на Управляющую компанию «Промпарк», которую курирует Министерство экономики Удмуртии.

В настоящий момент на этом участке идет обустройство транспортных и инженерных коммуникаций, рабочие монтируют локальные очистные сооружения, проектировщики завершают чертежи линий электропередачи, водопроводной и канализационной сетей, а также системы подачи газа.

«Инструмент особых экономических зон зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения инвестиций в экономику регионов. Удмуртии предстоит доработка заявки, так как повышаются требования к созданию и развитию ОЭЗ. Правительство поддержало предложения по донастройке механизма, чтобы повысить эффективность его работы, снизить риски затягивания проектов и ускорить отдачу от их реализации», – сказал Максим Решетников.

В портфеле проекта уже числится пятеро потенциальных резидентов. Один из них – предприятие «РусТехнологии Ижевск», намеренное возвести комбинат по переработке рулонной стали, – вплотную подошел к старту.

Согласно прогнозам, к 2035 году число участников ОЭЗ может достичь десяти.

