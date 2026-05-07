Один дрон сбили в Удмуртии Фото: Архив КП.

7 мая на Удмуртию произошла массированная атака беспилотниками со стороны киевского режима. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

«Один из летательных аппаратов сбит. Все службы приведены в полную готовность. На месте работают специалисты и эксперты», – сказал руководитель района.

По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Жителей просят доверять информации только из проверенных источников и не распространять фейки.

«Помните, что основная цель врага это посеять панику. Но мы вместе и со всеми вызовами справимся», – заключил Глава.

Массированная атака дронами на Удмуртию произошла 7 мая

