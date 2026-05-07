16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Ижевске

Вечером 6 мая на улице Областной в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
16-летний молодой человек без водительского удостоверения за рулем мотоцикла KEWS врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался впереди в попутном направлении и поворачивал налево.
В столкновении подросток получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в больницу.
На юношу возбудили административные дела за вождение без прав. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку.
Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей подростка.
