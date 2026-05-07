«Опасное небо» отменили в Удмуртии, но «Беспилотная опасность» сохраняется

«Опасное небо» отменили в Удмуртии. Фото: правительство Удмуртии

Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

Однако, режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» продолжают действовать. Жителей республики просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее в небе над Удмуртией сбили один БПЛА.

