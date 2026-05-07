Пожилую пару спасли на пожаре в селе в Удмуртии

Жильцов спасли благодаря оперативным и грамотным действиям соседей. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Ночью 7 мая на проезде Рябиновом в селе Алнаши загорелось частное хозяйство. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Из-за замыкания электропроводов загорелись курятник, навес и дровяник. В момент возгорания хозяева домовладения – пожилая пара – спали в доме. К счастью, пламя заметил сосед. Он сказал супруге вызвать пожарных, а сам отправился будить пенсионеров.

К приезду расчетов хозяйственные постройки уже горели открытым огнем, была угроза перехода пламени на жилой дом. В итоге на пожаре сгорело имущество внутри построек, также были повреждены их кровли.

Площадь возгорания составила 75 кв. м. Погибло 20 кур. Жильцы не пострадали.

