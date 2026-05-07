Центр Ижевска перекроют для проезда транспорта 7 мая

Движение в центре Ижевска ограничат 7 мая.

7 мая в Ижевске на время генеральной репетиции Парада Победы закроют проезд транспорта в центральном квадрате города. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Так, с 6:00 до 23:00 запретят движение по улице Наговицына – на участке от Коммунаров до Пушкинской.

С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Лихвинцева (от Коммунаров до Пушкинской).

С 18:00 до 23:00 под ограничения попадут улица Пушкинская от Советской до Кирова, переулок Широкий от Коммунаров до Карла Маркса, а также улица Красногеройская от Коммунаров до Свободы.

Кроме того, 7 мая запретят парковку на улице Пушкинская от Наговицына до Лихвинцева. С 6:00 до 23:00 – со стороны Дома Правительства, с 15:00 до 23:00 – со стороны Центральной площади.

Жителей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения.

