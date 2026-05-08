Адвоката из Удмуртии отправили под домашний арест по делу об афере на 3 млн руб.

Суд постановил поместить Лободу под домашний арест сроком на два месяца. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд избрал меру пресечения члену адвокатской палаты Удмуртии Тимуру Лободе, обвиняемому в пособничестве мошенничеству. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, адвокат помог местному бизнесмену обмануть сотрудников Управления Росреестра по Удмуртии. В итоге они украли не меньше 3,3 млн рублей. Эти деньги по мировому соглашению должны были уйти бывшей жене предпринимателя в качестве компенсации при разводе.

Кроме того, фигуранты пытались переписать на третьих лиц 19 земельных участков стоимостью более 14,3 млн рублей. Но помешала ипотека, которая обременяла эти наделы.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Суд постановил поместить Тимура Лободу под домашний арест сроком на два месяца. Из-под стражи мужчина освобожден прямо в зале суда.

