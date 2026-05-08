Власти Воткинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая

В Воткинске не будут проводить массовые праздничные мероприятия на открытых площадках в День Победы. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своих социальных сетях.

По его словам, решение принято городской антитеррористической комиссией в целях обеспечения безопасности жителей.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье наших жителей», – отметил Алексей Заметаев.

При этом праздничные мероприятия, запланированные в учреждениях культуры, пройдут по плану.

Ранее аналогичные меры приняли и в Ижевске, где Парад Победы перенесли с 9 мая на вечер 7 мая.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы