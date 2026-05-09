Продавца снюса в Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей

Продавец не смог подтвердить качество продукции. Фото: архив редакции

В Сарапуле предпринимателя наказали крупным штрафом за незаконный оборот никотинсодержащей продукции, сообащает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

Как установили специалисты, у индивидуального предпринимателя Хакимова А.А. в продаже и на хранении находился снюс, реализация которого запрещена российским законодательством.

Также выяснилось, что на продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В результате проверяющие арестовали 28 единиц никотинсодержащей продукции на сумму около 14 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело. По итогам рассмотрения ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы