Продавца снюса в Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Сарапуле предпринимателя наказали крупным штрафом за незаконный оборот никотинсодержащей продукции, сообащает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.
Как установили специалисты, у индивидуального предпринимателя Хакимова А.А. в продаже и на хранении находился снюс, реализация которого запрещена российским законодательством.
Также выяснилось, что на продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В результате проверяющие арестовали 28 единиц никотинсодержащей продукции на сумму около 14 тысяч рублей.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело. По итогам рассмотрения ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
