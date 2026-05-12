15 летняя девочка погибла в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

В аварии погибла его 15-летняя пассажирка. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 9 мая на участке федеральной трассы у села Люкшудья в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Примера» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В аварии погибла его 15-летняя пассажирка.

При этом сам виновник трагедии и второй пассажир – 18-летний юноша – с места происшествия скрылись. По факту аварии проводится расследование.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Удмуртии задержали за спаивание 11-летнего сына

Два участка загорелись в проезде Смирнова в Ижевске

В столице Удмуртии 16 мая торжественно откроют мотосезон