Более 300 домов остались без газа в поселке под Ижевском

Специалисты проверят оборудование в домах. Фото: АО «Газпром газораспределение Ижевск»

В коттеджном поселке «Русь» (д. Хохряки Завьяловского района) обнаружена утечка на газопроводе. Как сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ижевск», без газа на время аварийно-восстановительных работ остались жители более 300 домов.

Специалисты устраняют причины утечки, после чего проведут опрессовку газопровода и повторный пуск газа.

«Сегодня в населенном пункте работают несколько бригад, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее. Кроме того, в ходе повторного пуска газа мы проведем в каждом доме техобслуживание газового оборудования», - пояснил главный инженер компании.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело на обвиняемого в смерти пациента врача из Ижевска закрыто после ухода на СВО

6-летний мальчик поджег рулоны сена в Удмуртии

СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с 15-летней девочкой в Удмуртии