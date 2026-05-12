Более 300 домов остались без газа в поселке под Ижевском

В коттеджном поселке «Русь» (д. Хохряки Завьяловского района) обнаружена утечка на газопроводе. Как сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ижевск», без газа на время аварийно-восстановительных работ остались жители более 300 домов.
Специалисты устраняют причины утечки, после чего проведут опрессовку газопровода и повторный пуск газа.
«Сегодня в населенном пункте работают несколько бригад, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее. Кроме того, в ходе повторного пуска газа мы проведем в каждом доме техобслуживание газового оборудования», - пояснил главный инженер компании.
