СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с 15-летней девочкой в Удмуртии

Мужчина признал вину.

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на федеральной трассе в Удмуртии, в котором погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Напомним, авария произошла утром 9 мая. 35-летний житель Ижевска за рулем автомобиля «Ниссан Примера» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на деревья. Подросток погибла на месте происшествия. После чего водитель и второй пассажир, 18-летний юноша, скрылись с места аварии.

Уголовное дело квалифицировали по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

Обвиняемый задержан и помещен в изолятор. Следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины. Свою вину он признал в полном объеме.

