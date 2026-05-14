Аномальная жара прогнозируется в Удмуртии

В Удмуртии аномально потеплеет

С 15 по 19 мая в Удмуртии ожидается аномальное потепление. Об этом предупредили в пресс-службе Госкомитета по делам ГО и ЧС региона, ссылаясь на данные республиканского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни превысит календарную норму (+10...+13 °С) на 7 °С и более.

Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме и запрете на разведение костров. Нарушителей будут наказывать штрафами.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды на эту неделю в Ижевске можно в нашем материале.

