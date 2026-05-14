Сорвало щитовой затвор на городском пруду: повреждена плотина, подтоплены участки

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Фото: администрация Можги

14 мая в Можге на пруду поток воды сорвал щитовой затвор (шандору) и повредил плотину. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вода подтопила луга и приусадебные участки. Жителей ближайших районов предупредили о возможной опасности и попросили подготовиться. Сейчас на месте работают аварийные бригады и сотрудники спецслужб.

«Провели совещание под руководством Главы города Эрика Уразова. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. <…> В настоящее время уровень воды не достигает возможного пика паводка», – отметили в мэрии.

