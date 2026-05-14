НовостиПроисшествия14 мая 2026 15:02

Из-за повреждения плотины в Можге подтоплены территории 15 домов

О пострадавших не сообщается
СУББОТИН Егор
Ведется мониторинг при помощи БПЛА. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Можге из-за повреждения плотины городского пруда в Можге подтоплено 15 придомовых территорий, в том числе 11 частных, 3 многоквартирных и 1 строящегося дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Сотрудники ведомства провели подворовый обход. В настоящее время адресная помощь жителям не требуется.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Системы жизнедеятельности не нарушены. Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы на гидротехническом сооружении городского пруда», - говорится в сообщении.

