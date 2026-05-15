Вода покинула луга и придомовые территории в Можге после повреждения плотины

Рабочие приступили к ремонту поврежденной детали. Фото: МЧС Удмуртии

Утром 15 мая в Можге продолжились работы по восстановлению щитового затвора на поврежденной плотине пруда. Об этом ВКонтакте сообщил Глава города Эрик Уразов.

На объекте работают сотрудники МУП ЖКХ Можги и спасатели поисково-спасательной службы Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС. Сейчас уровень воды в пруду опустился ниже уровня поврежденных деталей, что позволило начать ремонт, т.к. сломанная деталь находилась на глубине 4 метров.

«Вода покинула луга и придомовые территории. Благодарю за помощь в работе МЧС Удмуртии. И хочу сказать спасибо Совету женщин города Можги, которые вчера решили поддержать работающих на плотине мужчин и привезли им ужин», – сказал мэр.

Градоначальник заверил, что ситуация с плотиной находится под контролем.

