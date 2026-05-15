Первый за сезон лесной пожар произошел в Удмуртии

На территории Алнашского района произошел лесной пожар. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

15 мая на территории Алнашского района произошел первый за сезон лесной пожар. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами. Площадь пожара составила 327 кв. м. О пострадавших не говорится.

Жителям Удмуртии напоминают об особом противопожарном режиме, который установлен в республике. В этот период запрещается разводить костры.

