Подразделения БАРС создадут в Удмуртии

Для защиты промышленных объектов и обеспечения безопасности жителей в Удмуртии создадут подразделения БАРС.

В Удмуртии появятся Региональные подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС). Об этом в соцсетях сообщил Глава республики Александр Бречалов.

Отряды усилят имеющиеся возможности подавления БПЛА.

«Войти в резерв смогут ветераны СВО, отставные военные, а также жители, имеющие опыт службы в армии, после заключения контракта с Министерством обороны России и обучения», – добавил Бречалов.

Подразделения БАРС необходимы для усиления безопасности граждан. Глава напомнил, что с начала апреля в Удмуртии 18 раз объявляли беспилотную и ракетную опасности, еще 6 раз – режим «Опасное небо». Кроме того, 7 мая в республике сбили вражеский беспилотник.

