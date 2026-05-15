Пьяный водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Глазове

Машину увезли на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 14 мая на улице Драгунова в Глазове произошло пьяное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Нетрезвый 55-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В столкновении пешеход получила травмы. С места происшествия ее увезли в больницу.

На водителя составили административные протоколы, машину увезли на спецстоянку.

