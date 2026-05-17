Александр Бречалов опустился на шесть строчек в медиарейтинге губернаторов

В апреле Александра Бречалова у поминали в СМИ и соцсетях 4 600 раз. Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам апреля занял 63-е место в медиарейтинге российских губернаторов, подготовленном агентством «Медиалогия».

За месяц руководитель региона потерял шесть позиций. По данным исследования, в апреле имя Бречалова упоминалось в СМИ и социальных сетях 4 601 раз.

Среди глав регионов Приволжского федерального округа Александр Бречалов расположился на 11-м месте, опустившись на одну строчку по сравнению с предыдущим месяцем.

