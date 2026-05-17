Водитель электровелосипеда погиб в ночном ДТП в Сарапуле

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
В Сарапуле 17 мая произошло смертельное ДТП с участием электровелосипеда. Авария случилась около часа ночи на улице Раскольникова, рядом с домом №68, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал по тротуару на электровелосипеде, однако не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте до приезда медиков.
Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются, по факту аварии организована проверка.
