Водитель электровелосипеда погиб в ночном ДТП в Сарапуле

В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Сарапуле 17 мая произошло смертельное ДТП с участием электровелосипеда. Авария случилась около часа ночи на улице Раскольникова, рядом с домом №68, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал по тротуару на электровелосипеде, однако не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются, по факту аварии организована проверка.

