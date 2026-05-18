Бытовка загорелась в Ижевске из-за самовозгорания пропитанной в краске ветоши

Площадь пожара – 2 кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

Металлическая бытовка загорелась на улице Культурной в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

75-летний владелец частного дома обработал доски масляной краской. Остатки состава вместе с использованной ветошью мужчина убрал в металлическую бытовку и забыл о них до утра.

Разбудил пенсионера стук в окно. Обеспокоенный сосед заметил, что из-под кровли хозяйственной постройки идет дым. Мужчины немедленно вызвали пожарных и до их приезда принялись тушить огонь своими силами. К моменту прибытия расчетов они уже полностью справились с возгоранием. В результате инцидента повреждены пол и внутренняя отделка – огонь охватил всего 2 кв. м.

Предварительная причина пожара – самовозгорание ветоши, пропитанной масляной краской.

