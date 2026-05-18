НовостиПроисшествия18 мая 2026 5:30

Мотоциклист погиб в ДТП с железнодорожным поездом в Удмуртии

Мужчина выехал на пути на запрещающий сигнал светофора
Виола Романова
Полиция проводит по факту ДТП расследование. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 17 мая на железнодорожном переезде в деревне Гожня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, 34-летний водитель мотоцикла «Мотоленд» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом. Мотоциклист погиб на месте аварии.

Полиция проводит по факту происшествия расследование.

