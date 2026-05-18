Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Удмуртии

Ночью 18 мая деревне Унтем произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Игринского района.
Сгорел жилой бревенчатый дом. Площадь пожара составила 168 кв. м. В огне погибли два человека.
Причина возгорания устанавливается.
