Двухэтажный дом и две бани сгорели в Ижевске

19 мая в микрорайоне Дачный поселок в Ижевске произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил двухэтажный каркасный дом с пристроем и баню на одном участке, а также баню и надворные постройки на соседнем. Общая площадь возгорания составила 130 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

