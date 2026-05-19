230 рулонов сена и соломы сгорели на пожаре в Удмуртии

Возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Фото: Госкомитет по делам ГО и ЧС Удмуртии

Вечером 17 мая в селе Водзимонье Вавожского района произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. К прибытию пожарных расчетов огонь уже охватил большую площадь хозяйства.

В итоге сгорели 50 рулонов соломы и 180 рулонов сена на общей площади 400 кв. м. Пожарным удалось спасти от пламени конюшню, которая находилась всего в 10 м от очага возгорания.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину

Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов